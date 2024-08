Original-Research: Cenit AG - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu Cenit AG



Unternehmen: Cenit AG

ISIN: DE0005407100



Anlass der Studie: Research Comment

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 24,15 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2025

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann

1.HJ 2024: Erwerb von Analysis Prime ist wertsteigernd, HJ-Zahlen im Rahmen der Erwartungen, Kursziel auf 24,15 EUR (bisher: 20,55 EUR) angehoben, Rating: KAUFEN



In den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres konnte die CENIT AG erneut ein deutliches Umsatzwachstum in Höhe von 6,7 % auf 93,36 Mio. EUR (VJ. 87,47 Mio. EUR) erzielen. Nach einem Umsatzwachstum von 16,4 % im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres lag das Umsatzwachstum im zweiten Quartal mit 10,8 % weiterhin im zweistelligen Bereich.

Trotz des Umsatzanstiegs verzeichnete die CENIT AG einen Rückgang des EBIT auf 2,01 Mio. EUR (VJ: 2,62 Mio. EUR). Bereinigt um akquisitionsbedingte Aufwendungen (Akquisition CCE und Akquisition Analysis Prime) sowie um den Abgang der CENIT Japan, die im Vorjahr noch einen EBIT-Beitrag von 0,87 Mio. EUR leistete, hätte die CENIT AG eine EBIT-Steigerung von 33,2 % auf 2,62 Mio. EUR (VJ: 1,97 Mio. EUR) erreicht.



Am 17.07.2024 gab CENIT den Erwerb von 60 % der Anteile an der US-amerikanischen Analysis Prime LLC bekannt. Die im Jahr 2018 gegründete Gesellschaft beschäftigt insgesamt 72 Mitarbeiter und ist im Bereich der Planung und Analyse geschäftskritischer Prozesse auf Basis der SAP Architektur tätig. Dabei verfügt die Gesellschaft über einen hohen Spezialisierungsgrad und ist in der Lage, hohe Tagessätze für Beratung und Implementierung abzurufen.



Für den Erwerb von 60 % der Anteile wurde ein vorläufiger Basispreis von 14,31 Mio. USD vereinbart. Der endgültige Kaufpreis sowie die variablen Bestandteile werden erst nach Vorlage des Zwischenabschlusses von Analysis Prime festgelegt. Für das laufende Geschäftsjahr 2024 erwartet die CENIT AG einen anteiligen Umsatzbeitrag von 11,50 Mio. USD und ein EBIT von 2,70 Mio. USD.



Analysis Prime verzeichnete in den vergangenen Geschäftsjahren ein starkes Umsatzwachstum und verfügt über ein hoch skalierbares Geschäftsmodell. Die CENIT AG tritt mit dieser Akquisition verstärkt in den US-Markt ein, was mit entsprechenden Cross-Selling-Potenzialen einhergeht. So kann beispielsweise das ISR Beratungsgeschäft, das insbesondere den Infrastrukturbereich im SAP Analytics Umfeld abdeckt, in die USA transferiert werden. In umgekehrter Richtung soll das Geschäft von Analysis Prime nach Europa transferiert werden. In den USA ist das neu erworbene Unternehmen in seinem Bereich Marktführer und ein wichtiger Partner für SAP.



Der Vorstand der CENIT hat im Rahmen der Halbjahresberichterstattung die bisherige Prognose bestätigt. Unverändert wird für das laufende Geschäftsjahr ein Umsatz von 195 Mio. EUR bis 202 Mio. EUR und ein EBIT von 11,70 Mio. EUR bis 12,20 Mio. EUR erwartet.



In diesen Prognosen ist die kürzlich erworbene Analysis Prime noch nicht enthalten. Das neue Unternehmen soll nach Unternehmensangaben im Jahr 2024 einen Umsatz von 11,50 Mio. USD und ein EBIT von 2,70 Mio. USD beisteuern. Hierbei handelt es sich um einen zeitanteiligen Wert, da die Gesellschaft erst ab dem 01.08.2024 zum CENIT Konsolidierungskreis gehört. Der erwartete EBIT-Beitrag von Analysis Prime enthält zudem keine M&A bedingten Aufwendungen sowie keine Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte (PPA). Nach Berücksichtigung dieser Aufwendungen wird Analysis Prime nach Aussage des Vorstands im Jahr 2024 voraussichtlich keinen Ergebnisbeitrag leisten. Erst ab dem folgenden Geschäftsjahr rechnen wir mit einem sichtbaren Ergebnissprung.



Für das laufende Geschäftsjahr 2024 rechnen wir daher mit Umsatzerlösen in Höhe von 211,12 Mio. EUR (bisher: 200,42 Mio. EUR) und einem unveränderten EBIT in Höhe von 12,01 Mio. EUR (bisher: 12,01 Mio. EUR). Bei einem Umsatzwachstum von 5,0 % erwarten wir einen akquisitionsbedingten Umsatzbeitrag von 24,21 Mio. EUR (2025) bzw. 25,43 Mio. EUR (2026) und heben unsere Umsatzprognosen entsprechend an. Wir kalkulieren mit PPA-Abschreibungen in Höhe von 3,0 Mio. EUR und erwarten einen akquisitionsbedingten EBIT-Beitrag von 2,21 Mio. EUR (2025) bzw. 2,87 Mio. EUR (2026). Unsere Ergebnisprognosen haben wir entsprechend angepasst.



Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells unterstellen wir eine konstante Beteiligungsquote von 60 %. Neben dem vorläufigen Basiskaufpreis in Höhe von 14,31 Mio. USD (13,31 Mio. EUR) könnte im Jahr 2025 ein variabler Earn-Out fällig werden. Hier rechnen wir mit einem zusätzlichen Kaufpreis von 2,89 Mio. EUR. Als neues Kursziel haben wir 24,15 EUR (alt: 20,55 EUR) ermittelt. Bereinigt um den kurszielerhöhenden Rollover-Effekt ergibt sich ein Kursziel von 22,14 EUR, womit wir die Akquisition von Analysis Prime als wertsteigernd einstufen. Wir bestätigen unser Kaufen-Rating.



