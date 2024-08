Die Aktienmärkte müssen international die Gefahr einer Rezession mit Gewalt einpreisen. DAX, Nasdaq und Nikkei notierten vor wenigen Wochen noch auf Rekordlevels und die Japaner machen vor wie schnell eine Party enden kann. In Tokio ist es ein schwarzer Montag, am Frankfurter Aktienmarkt trägt die Börse noch Grautöne. Geplatzt ist die Blase bei KI-Aktien. Nvidia allen vorweg leidet aber auch alte Schlachtschiffe wie Apple, Amazon oder Alphabet werden rasiert. Am Devisenmarkt zeigt das Verhältnis ...

