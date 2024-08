FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Volkswagen von 137 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Autokonzern habe mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Montag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere die aktualisierten Annahmen in seinem Bewertungsmodell./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2024 / 11:33 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2024 / 11:39 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007664039