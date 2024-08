Nürnberg (ots) -Der Onlinehandel erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit: Mit der einfachen Möglichkeit, Waren nach Hause zu bestellen, geht allerdings auch die unkomplizierte Rücksendung einher - nicht selten mit einer Vielzahl an Retouren als Folge. Diese sind jedoch keineswegs als notwendiges Übel zu betrachten, sondern bieten spannende Geschäftsmöglichkeiten, sofern man sich damit auskennt. Was also sollten Händler unbedingt darüber wissen?Retourenware ist ein unvermeidlicher Bestandteil des Onlinehandels - die Rückgabekonditionen sind dabei besonders verbraucherfreundlich. In Onlineshops können Kunden gekaufte Artikel in der Regel ohne Angabe von Gründen innerhalb von 14 Tagen zurückgeben, oft übernimmt der Verkäufer sogar die Rücksendekosten. Angesichts dieser Bedingungen steigt die Zahl der Retouren kontinuierlich an. Dies führt häufig zu vollen Lagern, die Händler vor erhebliche Herausforderungen stellen. "Das ist jedoch kein Grund zur Panik, denn im Retourengeschäft steckt großes Potenzial. Viele Händler tun sich allerdings schwer, dieses Potenzial auszuschöpfen", erläutert Konstantinos Vasiadis, Geschäftsführer der elvinci.de GmbH."Statt vorschnell aufzugeben, sollten Händler am Ball bleiben: Ein effektiver Umgang mit Retourenware kann sich enorm auszahlen", fügt er hinzu. "Dafür ist es jedoch unerlässlich, sich mit allen wesentlichen Grundlagen auseinanderzusetzen und sich zunächst einen Überblick darüber zu verschaffen, was es mit Retouren überhaupt auf sich hat." Die elvinci.de GmbH hat sich als verlässlicher Partner im Retourenmanagement etabliert und unterstützt Händler und Lieferanten dabei, das volle Potenzial ihrer Retouren zu nutzen. Die häufigsten Fragen rund um das Thema beantwortet Konstantinos Vasiadis hier.Was ist ein Retourenhändler?Ein Retourenhändler spezialisiert sich auf den An- und Verkauf von Waren, die von Kunden zurückgesendet wurden. Diese Produkte werden gründlich geprüft, klassifiziert und für den Wiederverkauf aufbereitet. Dabei erfolgt der Verkauf direkt an Endverbraucher. Transparente Qualitätsbewertungen sorgen zudem dafür, dass die Kunden den genauen Zustand und die Qualität der angebotenen Waren kennen.Was ist ein Retourengroßhändler?Im Kontrast dazu konzentriert sich ein Retourengroßhändler auf den An- und Verkauf von retournierten Produkten in großen Mengen. Diese Waren werden häufig an Einzelhändler, Distributoren oder andere Großhändler weiterverkauft. Effiziente Lager- und Logistikprozesse ermöglichen die Handhabung großer Mengen von Retourenware, die nach Zustand und Funktionstüchtigkeit überprüft und klassifiziert werden. Der Verkauf richtet sich primär an Geschäftskunden.Was heißt retourniert?Der Begriff "retourniert" beschreibt die Rücksendung von Waren durch den Käufer an den Verkäufer oder Hersteller. Gründe für eine Rücksendung können Mängel, Nichtgefallen, falsche Lieferung oder Beschädigungen sein. Oftmals sind diese Rücksendungen durch Rückgaberechte oder Garantien gedeckt. Der Prozess der Rückabwicklung umfasst die Prüfung der zurückgesandten Produkte, die Rückerstattung des Kaufpreises oder den Austausch der Waren. Hierbei werden Retourenprodukte überprüft und gegebenenfalls als B-Ware weiterverkauft.Welche Retourenwaren gibt es?Retourenwaren umfassen eine breite Palette von Produkten:- Weiße Ware: Haushaltsgeräte wie Kühlschränke, Waschmaschinen, Geschirrspüler und Backöfen- Kleingeräte: Staubsauger, Kaffeemaschinen, Mikrowellen und Bügeleisen- Multimedia: Fernseher, Laptops, Smartphones, Tablets und HiFi-Anlagen- Möbel: Sofas, Tische, Stühle, Betten und Schränke- Garten- und Freizeitartikel: Grills, Gartengeräte und Fitnessgeräte- Kleidung und Accessoires: Kleidung, Schuhe, Taschen und Schmuck- Spielwaren: Spielsachen, Brettspiele und Kinderfahrzeuge- Werkzeuge: Bohrmaschinen, Sägen, Handwerkzeuge und ElektrowerkzeugeWas ist weiße Ware?Weiße Ware umfasst große Haushaltsgeräte, die in der Küche und im Haushalt verwendet werden. Dazu gehören Kühlschränke, Waschmaschinen, Geschirrspüler und Trockner. Auch Küchengeräte wie Herde, Backöfen, Mikrowellen und Gefrierschränke fallen in diese Kategorie. Weiße Ware kann sowohl als Einbaugerät in Küchen integriert als auch als freistehendes Gerät separat aufgestellt werden.Was ist Palettenware?Unter Palettenware versteht man Retourenware, die auf Paletten gebündelt verkauft wird. Diese Methode ermöglicht einen effizienten Transport und eine platzsparende Lagerung. Zudem enthält Palettenware meist eine Mischung verschiedener Produkte oder Warengruppen. Typische Beispiele für Palettenware sind Elektronik, Kleingeräte, Multimedia, Gartenartikel, Spielwaren, Kleidung und Accessoires, Werkzeuge sowie Sport- und Freizeitgeräte.Was bedeutet B-Ware?B-Ware sind Produkte, die kleine Mängel oder Gebrauchsspuren aufweisen oder deren Verpackungen geöffnet wurden. Obwohl diese Artikel nicht als neuwertig gelten, sind sie dennoch voll funktionstüchtig. Aufgrund ihrer geringfügigen Mängel werden sie oft zu einem günstigeren Preis angeboten als A-Ware, also neuwertige Produkte.Wo kann man Retouren kaufen?Retouren können auf verschiedenen Wegen erworben werden. Spezielle B2B-Plattformen, wie das Käuferportal von elvinci.de, bieten eine breite Auswahl an Retourenprodukten an. Ein direkter Kontakt mit Retourenhändlern ermöglicht die Zusammenstellung individueller Pakete. Außerdem besteht die Möglichkeit, Retouren vor Ort in Retourenlagern zu besichtigen und zu kaufen. Online-Suchen bei B2B-Handelsplattformen und in sozialen Medien bieten weitere Kaufmöglichkeiten für Retouren.Sie wollen Ihren Umsatz mit dem systematischen Verkauf von Retouren erhöhen und dabei von der Expertise eines erfahrenen Retourenhändlers profitieren? 