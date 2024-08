Karlstein am Main (ots) -Ein zufriedenes Berufsleben, finanzielle Freiheit und ein angenehmes Arbeitsklima sind Dinge, von denen die meisten Menschen träumen. Als Geschäftsführer der MAXprom GmbH, einer Vertriebsagentur für die Vermarktung von Glasfaser- und Telekommunikationsprodukten, lassen Klaus Brehm und Steffen König diese Träume wahr werden. Wie die Vertriebsexperten Quereinsteigern zum Erfolg verhelfen, erfahren Sie im Folgenden.Steigende Kosten, Homeoffice, höhere Belastungen - die Ereignisse der letzten Jahre haben die Arbeitswelt grundlegend verändert. Sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber sahen sich kurzfristig mit völlig neuen Herausforderungen konfrontiert. Die Veränderungen haben viele Menschen dazu veranlasst, ihre Arbeitssituation grundlegend zu überdenken - das zeigt jedenfalls eine kürzlich veröffentlichte Studie. Demnach sind viele Menschen in Deutschland mit ihrem Job unzufrieden. Sie finden keine Motivation mehr in ihrer Tätigkeit - und sind daher zunehmend bereit, den Job zu wechseln. "Die Gründe für die fehlende Motivation und Zufriedenheit der Arbeitnehmer in Deutschland sind vielfältig: Oft aber werden sie schlicht nicht angemessen bezahlt und nicht ausreichend wertgeschätzt, was auf Dauer äußerst belastend ist", erklärt Klaus Brehm, der gemeinsam mit Steffen König die MAXprom GmbH gegründet hat."Der Direktvertrieb bietet genau diesen Menschen ideale Möglichkeiten", fährt Steffen König fort. "Hier sind den Karrierechancen keine Grenzen gesetzt." Mit der MAXprom GmbH haben Klaus Brehm und Steffen König eine Vertriebsagentur aufgebaut, die sich auf den Direktvertrieb im Bereich Telekommunikations- und Glasfaserdienstleistungen spezialisiert hat. Dabei bietet das Unternehmen auch Quereinsteigern beste Voraussetzungen: Hier lernen die Mitarbeiter von der Pike auf alles, was sie im technischen und vertrieblichen Bereich wissen müssen, um im Vertrieb durchzustarten. Alles, was sie mitbringen müssen, ist die Freude an der Kommunikation - dann steht ihrem erfolgreichen Karrierestart im Vertrieb nichts mehr im Weg. Auf Basis des praxiserprobten Vertriebs- und Ausbildungssystems der MAXprom GmbH haben Klaus Brehm und Steffen König so bereits vielen Quereinsteigern zum Erfolg verholfen. Wie das gelingt, haben die Experten im Folgenden am Beispiel einer ihrer Mitarbeiter zusammengefasst.Jochen Emre: Vom Maurer zum ErfolgsvertrieblerDer 23-jährige Jochen Emre aus Bad Kreuznach begann seine berufliche Laufbahn als Maurer. Trotz der stabilen Arbeit auf dem Bau war er unzufrieden: Der Job war monoton, die Arbeitsbedingungen hart und die Bezahlung dennoch niedrig. Auf der Suche nach einer erfüllenderen und lukrativeren Tätigkeit stieß Jochen Emre schließlich auf die MAXprom GmbH. Kurzentschlossen bewarb er sich über Instagram als Vertriebsmitarbeiter im Außendienst. Es folgten das erste Telefonat und ein persönlicher Probetag."Jochen Emre war sofort davon überzeugt, Teil unseres Teams zu werden", erzählt Klaus Brehm. "Der Einarbeitungsprozess begann mit einer zweitägigen Onboarding-Phase, in der er den Verkaufspitch lernte und wichtige Produktinformationen erhielt. Danach verbrachte er zwei Tage mit seinem Ausbilder Jean-Luc, um die praktischen Aspekte des Vertriebs zu erlernen." Durch kontinuierliche Unterstützung des Teams, detaillierte Antworten auf alle Fragen und praktische Demonstrationen konnte Jochen Emre alle wesentlichen Fähigkeiten entwickeln, die er braucht, um im Vertrieb erfolgreich zu sein.Engagement und Hartnäckigkeit als Erfolgsfaktoren im VertriebSchnell zeigte Jochen Emre außergewöhnliche Leistungen: Er steckte viel Zeit in die Arbeit und konnte so bereits im ersten Monat knapp 10.000 Euro brutto verdienen. Im zweiten Monat stieg sein Verdienst auf 12.000 Euro. Der dritte Monat markierte einen Höhepunkt: Jochen Emre schloss 501 Verträge ab - und stellte damit einen neuen Rekord auf. Als Quereinsteiger verdiente er in diesem Zeitraum fast 40.000 Euro."Jochen Emres Erfolge sind das Ergebnis harter Arbeit, langer Stunden und stetiger Verbesserungen", erinnert sich Steffen König. "So feilte er zum Beispiel kontinuierlich an seinem Verkaufspitch und seiner Einwandbehandlung. Anfangs war sein Pitch vielleicht nicht perfekt, aber durch hohe Einsatzbereitschaft und kontinuierliche Verbesserung konnte er seine Effektivität deutlich steigern. Seine Hartnäckigkeit und sein Engagement haben sich ausgezahlt: Schon nach drei Monaten bei uns wurde er zum Ausbilder ernannt. Das zeigt deutlich, wie erfolgreich man sein kann, wenn man die nötige Motivation mitbringt."In seiner neuen Rolle als Ausbilder bei der MAXprom GmbH ist Jochen Emre nun für die Schulung neuer Mitarbeiter zuständig: Er begleitet sie durch die Probetage und zeigt ihnen alles, was sie für den Vertriebserfolg benötigen. Mit seiner Erfahrung als Topverkäufer, weiß er, worauf es im Vertrieb wirklich ankommt. Von den Techniken des Pitchens über die Einwandbehandlung bis hin zu anderen notwendigen Vertriebsfähigkeiten deckt er alles ab, um sie auf ihrem Weg zum Erfolg zu begleiten.Jochen Emre: Topverkäufer in drei MonatenBei der MAXprom GmbH schätzt Jochen Emre vor allem die große Freiheit und die positive Arbeitskultur. Im Vergleich zu seinem alten Job genießt er hier mehr Flexibilität und Wertschätzung. Die angenehme Arbeitsumgebung trägt maßgeblich zu seiner Motivation und Zufriedenheit bei. Hinzu kommen zahlreiche Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung. Für die Zukunft plant Jochen Emre, Teamleiter zu werden und mehr Menschen auszubilden, um ihnen dabei zu helfen, ähnliche Erfolge zu erzielen wie er selbst."Mit seinem Engagement ist Jochen Emre auf einem guten Weg, auch in Zukunft hervorragende Leistungen zu erbringen", betont Klaus Brehm. "Seine Geschichte zeigt eindrucksvoll, wie eine gezielte Ausbildung, harte Arbeit und eine unterstützende Unternehmensstruktur zu außergewöhnlichem Vertriebserfolg führen können. Wir sind stolz darauf, Jochen Emre diesen Karrieresprung ermöglicht zu haben."