Bern - Die Absatzzahlen am Schweizer Automarkt haben sich auch im Juli auf Vorjahresniveau bewegt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat wurden in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein 18'430 weniger neue Autos zugelassen. Das entspricht einem kleinen Minus von 0,9 Prozent, wie der Importverband Auto Schweiz am Montag mitteilte. Für das laufende Jahr summiert sich der Rückgang damit bis Ende Juli auf 1,9 Prozent oder rund 2700 Immatrikulationen ...

