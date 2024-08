Der Immobiliendienstleister Ista hat den Ladeinfrastrukturspezialisten Chargemaker zum 1. August vollständig übernommen. Ista plant Investitionen von bis zu 30 Millionen Euro und hat das Ziel ausgegeben, bis 2030 rund 25.000 neue Ladepunkte zu errichten. Chargemaker wurde 2020 als Joint Venture der Dussmann Group und des regionalen Energieversorgers Mainova gegründet. In den letzten vier Jahren hat sich das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main ...

Den vollständigen Artikel lesen ...