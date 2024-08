Nicht mehr lange, dann steigt die Wall Street in den heutigen Handel ein, der bislang tiefrot für viele Aktien ausfällt- So auch für die Nvidia Aktie die im Tradegate-Handel am frühen Montagnachmittag bei 83,51 Euro mit satten 15 Prozent im Minus notiert. In der US-Vorbörse fällt der Aktienkurs ähnlich stark, liegt mit Kursen knapp ...

Den vollständigen Artikel lesen ...