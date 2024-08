Nvidia-Aktien sind am Montag zwischenzeitlich so günstig zu haben wie zuletzt im Mai. Der rasante Kursanstieg hat ein jähes Ende gefunden. Abschlag zum Allzeithoch auf dem jetzigen Tiefpunkt: Über 35 Prozent. Eine ungewollte Produktverzögerung und eine zuletzt generell gestiegene Risikoaversion bei Investoren lassen die Notierung taumeln. Aber gilt das auch in Zukunft?

