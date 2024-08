© Foto: Richard Drew/AP/dpa



Der Nikkei gab mit seinem größten Tagesverlust seit Jahrzehnten am Montag den Ton vor. Auch die großen US-Indizes fallen nach Handelsstart ins Bodenlose.Die enttäuschenden Zahlen am Arbeitsmarkt vom Freitag scheinen nur ein Vorbote gewesen. Der Abverkauf an den globalen Aktienmärkten setzt sich am Montag ungebremst fort. Besonders schwer erwischte es die asiatischen Märkte. Der japanische Nikkei 225 machte den Auftakt, sackte um 12 Prozent ab und sorgte für den schlechtesten Tag seit dem "Schwarzen Montag" 1987. Der Index bestätigte einen Bärenmarkt, nachdem die Investoren in der Asien-Pazifik-Region auf die schlechten Arbeitsmarktdaten aus den USA aus der Vorwoche reagierten. Der …