Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240805960840/de/

Explosive growth for Enry's Island S.p.A., which finalizes listing on the Vienna Stock Exchange, becoming the first and only listed venture builder, closing a 2023 with +98% on revenues, +1335% on Net Profit and +90% on portfolio volume. (Photo: Business Wire)