Spaniens Obst- und Gemüseexporte wuchsen im Mai 2024 in der Menge um 10,2 % und im Wert um 10,1 % an und erreichten insgesamt 1.138.872 Tonnen im Wert von 1.778 Millionen EUR (+7,2 %), so informiert FEPEX. Bildquelle: Pixabay In dem Zeitraum Januar-Mai beliefen sich die Exporte auf insgesamt 5.673.175 Tonnen im Wert von 8.787 Millionen EUR (+2,37 %). Nach Produkten ist die Entwicklung in...

