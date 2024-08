Paris - Bei den Olympischen Sommerspielen in Paris stehen am elften Medaillentag 17 Entscheidungen an, bei einer Handvoll könnten deutsche Teilnehmer mitmischen.



Am Schloss Versailles gehen um 10:00 Uhr beim Reiten Philipp Weishaupt mit Zineday und Christian Kukuk mit Checker an den Start.



Ab 12:30 Uhr ist im Skateboard-Park auf der Place de la Concorde die Berlinerin Lilly Stoephasius dabei, die Entscheidung steht gegen 17:30 Uhr an.



Bei der Leichtathletik am Abend wollen im 3.000-Meter-Hindernislauf der Frauen um 21:10 Uhr Gesa Felicitas Krause und Lea Meyer mitmischen. Für das Weitsprung-Finale um 20:15 Uhr hat sich Simon Batz qualifiziert.



Und die Bahnsprinter fahren im Velodrom um 20:05 Uhr zunächst um Bronze und fünf Minuten später um Gold. Das deutsche Trio Stefan Bötticher/Maximilian Dörnbach/Luca Spiegel muss in der ersten Runde um 18:59 Uhr gegen Großbritannien antreten.