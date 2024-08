The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.08.2024

ISIN Name

CH0190361029 NED.WATERSCH. 12-24 MTN

DE000DW6C722 DZ BANK IS.A2191

DE000HLB5RF7 LB.HESS.THR.DUISBURG08/23

CA285039AL74 ELECT.FRANCE 24/34

USH7220NAP53 UBS AG 21/24 REGS

US02665WDY49 AM.HONDA FI. 21/24 MTN

XS1662406468 TV AZTECA 17/24