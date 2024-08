Zug - Ascom hat im ersten Semester 2024 sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn einen Rücksetzer erlitten. Zudem senkt das Unternehmen den Ausblick. Die Gründe sieht Ascom in der aktuellen Marktlage sowie dem geopolitischen Umfeld. So sank der Umsatz um 5,4 Prozent auf 142,1 Millionen Franken, wie das auf Spitalkommunikation spezialisierte Technologieunternehmen am Dienstag mitteilte. Der starke Franken wirkte hier als Bremsklotz, denn währungsbereinigt ...

