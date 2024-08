FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Kursrutsch im Dax zeichnet sich am Dienstag eine Stabilisierung ab. Eine Stunde vor dem Börsenstart auf Xetra signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex einen Anstieg von 0,85 Prozent auf 17.486 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird ähnlich deutlich im Plus erwartet.

Sehr schwache Weltbörsen angesichts Rezessionssorgen in den USA hatten den Dax am Montag nicht verschont, die runde Marke von 17.000 Punkten hatte aber gehalten. Die für den längerfristigen Trend viel beachtete 200-Tage-Durchschnittslinie könnte der Index nun wieder überwinden, sie verläuft bei 17.412 Zählern.

In Japan befand sich der am Vortag um mehr als zwölf Prozent abgestürzte Leitindex Nikkei-225 am Dienstag auf Erholungskurs. Er schloss zehn Prozent im Plus. Auch in den USA zeichnet sich nach einem sehr schwachen Wochenauftakt nun Besserung ab.

Die Experten von Capital Economics halten in den Vereinigten Staaten trotz der zuletzt schwachen Daten vom Arbeitsmarkt eine weiche Landung der Wirtschaft noch immer für das wahrscheinlichste Szenario. Im Falle weiterer Marktturbulenzen könnte sich die US-Notenbank Fed dazu veranlasst sehen, die Geldpolitik schneller zu lockern als gedacht, hieß es weiter.

Hierzulande richtet sich die Aufmerksamkeit wieder stärker auf die laufende Berichtssaison der Unternehmen. So profitierte der Online-Händler Zalando im abgelaufenen Quartal weiter von seinen Effizienzmaßnahmen. Die stark schwankungsanfälligen Aktien notierten auf der Handelsplattform Tradegate elf Prozent über dem Xetra-Schlusskurs am Montag.

Bayer sieht sich nach dem zweiten Quartal auf Kurs zu den Jahreszielen. Dabei wird Konzernchef Bill Anderson aber etwas vorsichtiger für das Agrargeschäft und leicht zuversichtlicher für die Pharmasparte. Für die Anteilsscheine des Agrarchemie- und Pharmakonzerns ging es auf Tradegate um knapp ein Prozent nach oben.

Dem Großküchenausrüster Rational kam im ersten Halbjahr die hohe Nachfrage in Asien zugute. Damit legten die Papiere auf Tradegate um zwei Prozent zu./la/jha/

