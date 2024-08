Bochum (ots) -Abnehmwillige haben meist zum Jahreswechsel die meiste Motivation - die erste Jahreshälfte läuft dementsprechend gut. Doch stehen Sommerfeste und Urlaube an, verfallen sie in alte Muster. Die Pfunde wandern erneut auf die Hüften und Motivation, um den Kampf gegen die Kilos noch einmal anzutreten, ist gering. Daniel van den Boom ist Ernährungscoach und begleitet vor allem Unternehmer und Führungskräfte mit individuellen Strategien auf dem Weg zum Wunschgewicht. Warum viele Menschen Schwierigkeiten haben, sich zum Abnehmen in der zweiten Jahreshälfte zu motivieren, mit welcher Methode jetzt noch bis zu 20 Kilogramm verloren werden können und welches langfristige Ziel Abnehmwillige anpeilen sollten, erfahren Sie in diesem Artikel.Die Jahresmitte stellt für viele Menschen einen wichtigen Meilenstein dar: Zu diesem Zeitpunkt ziehen sie eine erste Bilanz, wie es um das Erreichen der Ziele, die sie sich zu Jahresbeginn gesetzt haben, bestellt ist. Für Menschen, die Gewicht verlieren möchten, handelt es sich jedoch gleichzeitig um eine herausfordernde Zeit, denn der Sommer lockt mit zahlreichen Versuchungen. Ob es ein Glas Wein nach einem anstrengenden Arbeitsalltag, ein Eisbecher mit Sahne oder Grillfeste mit Freunden - Genussmomente gibt es zu dieser Jahreszeit mehr als genug. Gerade deshalb fällt die Bilanz bezüglich des angestrebten Gewichtsverlustes jedoch häufig auch enttäuschend aus. Frustriert geben viele Menschen ihre Pläne zur Gewichtsreduktion deshalb in der Mitte des Jahres auf. "Es ist natürlich deprimierend, wenn jemand diszipliniert über Monate hinweg Verzicht geübt hat und sämtliche Ergebnisse verloren gehen, sobald man sich wieder ein wenig mehr Genuss zugesteht. Das ist allerdings auch ein deutliches Zeichen dafür, dass die Methode zum Abnehmen nicht ideal war", erklärt Daniel van den Boom von VAN DEN BOOM Coaching."Abnehmen und das Wunschgewicht vor allem auch dauerhaft zu halten gelingt nur, wenn sich die veränderten Essgewohnheiten in den Alltag integrieren lassen", fügt der Experte hinzu. "Dann lassen sich die Ziele nämlich auch in der zweiten Jahreshälfte erreichen." Mit VAN DEN BOOM Coaching begleitet er abnehmwillige Unternehmer und Führungskräfte persönlich und individuell im Alltag und richtet sich nach deren zeitlichen Möglichkeiten. Dabei distanziert er sich von strengen Diäten und starren Trainingsplänen und setzt stattdessen auf Alltagstauglichkeit und individuelle Betreuung. Auf Basis wissenschaftlicher Methoden und unter der Berücksichtigung der jeweiligen Situation seiner Kunden schafft er so die optimale Basis für eine nachhaltige Änderung des Lebensstils. Wie dies auch in der zweiten Jahreshälfte möglich ist, hat Daniel van den Boom im Folgenden zusammengefasst.Deshalb verlieren viele Abnehmwillige in der zweiten Jahreshälfte ihre MotivationViele Unternehmer und Führungskräfte befinden sich in Bezug auf ihr Gewicht in einem Teufelskreis: Zu Beginn des Jahres setzen sie sich ambitionierte Ziele, die sie mitunter mit vielen Einschränkungen bei der Ernährung zu erreichen versuchen. Eine beliebte Maßnahme ist zum Beispiel der Verzicht auf Kohlenhydrate oder die Beschränkung der Nahrungsaufnahme auf wenige Stunden pro Tag. Anschließend wenden sie all ihre Disziplin auf, um dieses Ziel zu erreichen. Als Unternehmer sind sie es gewohnt, für ihre Ziele zu kämpfen, deshalb sind Motivation und Willensstärke zunächst stark ausgeprägt. Die Ergebnisse können sich sehen lassen, denn pünktlich zur Sommersaison können die Betroffenen stolz eine beachtliche Gewichtsreduktion präsentieren.Doch dann kommt der Sommer: Grillpartys, Sommerfeste und der ersehnte Jahresurlaub führen zu einer Lockerung der strikten Grundsätze - man möchte sich schließlich für die vergangenen Einschränkungen belohnen. Zur zweiten Jahreshälfte stellen die Betroffenen dann frustriert und enttäuscht fest, dass sie nahezu ihr Gewicht vom Jahresanfang wieder haben und eigentlich von vorne beginnen müssten.Ziel: So kann das Jahresziel in der zweiten Jahreshälfte noch erreicht werdenTrotz dieser Entwicklung ist es immer noch gut machbar, das Jahresziel umzusetzen. Daniel van den Boom empfiehlt hierfür die 1-Prozent-Methode. Dabei peilen Abnehmwillige einen wöchentlichen Gewichtsverlust von einem Prozent ihres derzeitigen Gewichts an. Das entspricht etwa zwei bis vier Kilogramm pro Monat, womit eine Gewichtsreduktion um bis zu 20 Kilogramm bis zum Jahresende möglich ist. Darüber hinaus lässt dieses wöchentlich überschaubare Ziel genug Spielraum für gelegentliche Restaurantbesuche, Urlaube oder Geburtstage, also Ereignisse, bei denen der Genuss bewusst im Vordergrund stehen darf. Wichtig dabei: Die Ziele dürfen nicht weiter aufgeschoben werden. Statt also den nächsten Urlaub oder den Einstieg zurück auf der Arbeit abzuwarten, gilt es jetzt zu starten. Schließlich inkludiert die 1-Prozent-Methode auch solche Situationen - es muss nicht perfekt laufen, einen Grund zu warten, gibt es also nicht.Entscheidend dabei ist es, Ernährungsgewohnheiten zu entwickeln, die ideal zu den vorgegebenen Bedingungen wie Arbeitszeiten oder Genussempfinden passen, um ständige Zu- und Abnahmen zu vermeiden. So werden es Abnehmwillige schaffen, ihre Ziele auch in der zweiten Jahreshälfte zu erreichen - und das ohne strenge Diät oder straffen Trainingsplan.Sie wollen endlich etwas in ihrem Leben ändern und sind auf der Suche nach einem nachhaltigen Weg zu mehr Gesundheit, Fitness und Wohlbefinden - und weniger Gewicht? Melden Sie sich jetzt bei Daniel van den Boom von Van den Boom Coaching (https://www.danielvandenboom.de/) und vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch!Pressekontakt:VAN DEN BOOM Coaching GmbHStolzestraße 3944789 BochumE-Mail: vandenboom@danielvandenboom.deTelefon: +49 159 - 06254435Webseite: https://danielvandenboom.de/Original-Content von: VAN DEN BOOM Coaching GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171634/5837964