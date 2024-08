Berlin (ots) -Fehlendes Kleingeld und technische Probleme sind die häufigsten Ursachen für Frust am Parkscheinautomat. Das zeigt eine aktuelle Studie von Riverty. Aufgrund fehlender digitaler Alternativen greifen deutsche Autofahrer noch immer zum Bargeld. Wie es mit Free-Flow-Parking besser gehen kann, können Urlauber jetzt in den Sommerferien in Skandinavien entdecken.Die Bargeld-Dominanz ist nicht neu beim Parken in Deutschland. Doch 59 Prozent der Befragten, die für ihr Parkticket lieber mit Bargeld zahlen, tun dies wohl eher aufgrund von Gewohnheit. Mehr als die Hälfte der Befragten berichten von Schwierigkeiten mit Wechselgeld, und 43 Prozent beklagen die fehlende Akzeptanz von Kartenzahlungen am Parkscheinautomat. Im Sommerurlaub im Norden werden einige Deutsche staunen. Wie die Stiftung für Zukunftsfragen in ihrer Tourismusanalyse 2024 zeigt, liegt Skandinavien auf Platz 3 der europäischen Reiseziele der Deutschen. Wer gen Norden fährt, kann das moderne, digitalisierte Parkkonzept - genannt Free-Flow-Parking - entdecken. Das überzeugt: Ganze 65 Prozent aller deutschen Autofahrer:innen, die das moderne Parken kennenlernen, finden die digitalen Bezahlmöglichkeiten besser.In Deutschland hingegen hinkt die Digitalisierung von Parkräumen hinterher. Während in ganz Schweden 40 Prozent der Zahlungen digital erfolgen, sind es in Deutschland nur 5 Prozent. Kritiker verweisen hierzulande auf das Thema Datenschutz, auch im Hinblick auf die zum Einsatz kommende ANPR-Technologie (Automatic Number Plate Recognition). Diese ist für eine reibungslose Identifikation des Fahrzeughalters und damit für die Abrechnung des Tickets unerlässlich. Die Riverty Studie beweist jedoch genau das Gegenteil: Die Mehrheit der Befragten (51 Prozent gesamt in den befragten Märkten), auch jene die Free-Flow-Parking noch nicht nutzen, hat keine Bedenken hinsichtlich Datensicherheit."Unsere Studie zeigt, dass die Mehrzahl der deutschen Autofahrer:innen derzeit noch wenige Möglichkeiten hat, das Free-Flow-Parking zu nutzen", erklärt Michael Rogge, Director Sales von Riverty. "Während in Deutschland nur 35 Prozent der Autofahrer:innen Zugang zu Free-Flow-Parking haben, sind es in Schweden bereits 57 Prozent und in Norwegen sogar 73 Prozent. Dieser Trend wird auch in Deutschland Fahrt aufnehmen."Wie Free-Flow-Parking den Alltag erleichtertDie Einführung von Free-Flow-Parking und digitalen Zahlungsarten hat den Parkprozess in den nordischen Ländern vielerorts vereinfacht und die Effizienz gesteigert. Beim Einfahren ins Parkhaus oder auf den Parkplatz wird das Nummernschild vollautomatisch per ANPR-Technologie erfasst. Beim Verlassen kann dann entweder mit dem Smartphone oder über eine App gezahlt werden. Zudem gibt es Möglichkeiten der Zahlung nach Eingabe des Nummernschildes am Automaten oder bis zu 48 Stunden nach Ende des Parkvorgangs auf der Webseite oder App des Parkplatzbetreibers.Eine Rechnung zu sämtlichen Parkgebühren am Ende des Monats - die Zukunft des Parkens könnte auch in Deutschland so einfach sein. Kleingeldsorgen adé.Die vollständige Studie zum Download finden Sie hier:https://ots.de/gZpfZ4Die Infografik und weiteres Bildmaterial finden Sie in unserem Newsroom:https://bit.ly/2408-riverty-parkenÜber RivertyRiverty, das innovative Fintech von Bertelsmann, unterstützt tausende Händler:innen und über 26 Millionen Verbraucher:innen mit der Abwicklung von mehr als 80 Millionen Transaktionen pro Monat. Ob flexible Zahlungen, Forderungsmanagement oder intelligente Buchhaltungslösungen, mit innovativen Finanzdienstleistungen befähigt Riverty Unternehmen und Konsumenten. Mit einem engagierten Team von über 4.000 Mitarbeitenden in zehn Ländern in Europa und Nordamerika ist Riverty führender Anbieter umfassender Finanzlösungen.Pressekontakt:RivertySebastian HesseSenior Corporate Communications Manager DACHpress@riverty.comOriginal-Content von: Riverty, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165621/5838013