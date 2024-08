München (ots) -Viele gehen davon aus, dass nur akademische Berufe zu den Topverdienern gehören. Doch auch im Vertrieb, speziell als Closer, kann man zu den Spitzenverdienern zählen. Hierbei sind nicht nur Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen entscheidend, sondern auch die Fähigkeit, aus Misserfolgen zu lernen und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln.Closer sind die Spitzenverdiener im Vertrieb. Sie schließen die großen Deals ab und bringen hohe Umsätze. Es erfordert aber viel Einsatz und Lernbereitschaft. Man muss den Markt verstehen, die Bedürfnisse der Kunden erkennen und Überzeugungskraft besitzen - wer das beherrscht, kann ein Vermögen verdienen. Nachfolgend erfahren Sie, warum Closer zu den Topverdienern zählen und welche Fähigkeiten man braucht, um in diesem Beruf erfolgreich zu sein.Einflussgrößen auf die Spitzengehälter von PremiumberaternCloser, auch als Premiumberater bekannt, sind zentrale Akteure im Vertrieb eines jeden Unternehmens. Sie sind maßgeblich für den Umsatz und das Wachstum ihres Betriebs verantwortlich und tragen erheblich zum unternehmerischen Erfolg bei. Aufgrund dieser bedeutenden Aufgaben gehören sie zu den Fachkräften mit dem höchsten Einkommen überhaupt. Gerade in Unternehmen, die Premiumprodukte oder exklusive Dienstleistungen im Portfolio haben, erzielen Closer meist überdurchschnittliche Gehälter, die ohne Weiteres mit dem Verdienst eines Arztes vergleichbar sind.Gute Premiumberater sorgen für eine große Anzahl von Geschäftsabschlüssen und bringen somit - bei gleichbleibendem Input - mehr Geld in ein Unternehmen. Daher ist es für den Betriebserfolg entscheidend, möglichst effiziente Closer in eine Firma zu holen. Je höher ihre Abschlussquote ist, desto weniger ist es erforderlich, Ressourcen in die Kundenakquise zu investieren. Sie sorgen für langfristige, gute Beziehungen mit Kunden und haben somit nicht nur Einfluss auf den Erfolg, sondern auch auf das Image des Unternehmens. Die hohen Vergütungen von Premiumberatern sind auf ihre Leistungen und enorme Verantwortung zurückzuführen, die sie für das gesamte Unternehmen tragen. Schließlich hängen die langfristige Stabilität und der Marktanteil stark von ihrer Arbeit ab. Ein Closer muss daher eine ganze Reihe von formalen und darüber hinausgehenden Kompetenzen aufweisen, um erfolgreich im Job zu sein.Fähigkeiten und Eigenschaften eines guten ClosersTypische Skills, die ein effizienter Premiumberater mitbringt, umfassen vor allem Kommunikationsfähigkeit und ein souveränes und selbstsicheres Auftreten. Als Closer sollte man den Kunden auch komplizierte Sachverhalte verständlich darlegen und überzeugend argumentieren können. Dies erfordert rhetorische Skills, Überzeugungskraft und eine Persönlichkeit, die im Gegenüber Vertrauen erzeugt. Da der Job mit viel Verantwortung einhergeht, sind außerdem Zuverlässigkeit, Professionalität und eine sorgfältige Arbeitsweise essenziell. Closer sind für Kunden die wichtigsten Ansprechpartner und sollten flexibel und bedarfsgerecht auf deren Wünsche und Vorstellungen eingehen. Zudem erfordert der Beruf eine hohe Teamorientierung, denn die Arbeit als Premiumberater umfasst häufig eine enge Abstimmung und Kooperation mit anderen Abteilungen wie dem Kundenservice oder der Produktentwicklung.Auch fachlich bringt der Job eines Premiumberaters zahlreiche Anforderungen mit sich. Grundlegende Voraussetzungen sind umfassende Kenntnisse und Erfahrung im Umgang mit modernen CRM-Anwendungen. Mithilfe dieser Tools pflegt und verwaltet der Closer Kundendaten, dokumentiert Abschlüsse und wertet Daten aus, um sie für die Beurteilung von Kundenverhalten und Marktgeschehen zu verwenden. Weitere Anforderungen, die der Beruf mit sich bringt, beinhalten eine gute Auffassungsgabe sowie Lernbereitschaft, denn der Markt entwickelt sich kontinuierlich weiter.Daher ist es wichtig, Trends genau zu verfolgen und sich erforderliche Kompetenzen eigenverantwortlich und schnell anzueignen. Des Weiteren zeichnen sich erfolgreiche Closer durch analytische Fähigkeiten aus, da sie Daten und Fakten unterschiedlicher Art untersuchen, um sie auszuwerten und darauf basierend strategische Entscheidungen zu fällen. Abgerundet wird das Kompetenzprofil durch ein gutes Zeit- und Selbstmanagement, organisatorisches Geschick und Kreativität. Premiumberater, die all diese Faktoren in sich vereinen, bilden ein wertvolles Asset für jedes Unternehmen.Über Edgar Knak:Edgar Knak ist der Gründer und Geschäftsführer der Closer Academy. Mit seinem Team unterstützt er Menschen, die als Premiumberater durchstarten möchten. Richtig ausgeübt bietet die Tätigkeit als Closer nicht nur zeitliche und örtliche Flexibilität, sondern stellt auch eine finanziell verlässliche und attraktive Einkommensquelle dar. Bei Edgar Knak lernen Quereinsteiger und Vertriebsprofis deshalb alles rund um Verkaufstechniken, die den Kunden echte Lösungen und wirklichen Mehrwert bieten.