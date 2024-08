Die laufende Handelswoche steht erneut im Zeichen der laufenden Berichtssaison. Während am Dienstag nach US-Börsenschluss der Biotech-Riese Amgen seine Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen wird, sind Novo Nordisk am Mittwoch und Eli Lilly am Donnerstag an der Reihe. Der Anlegerfokus liegt bei diesem Trio vor allem auf einem Thema: Adipositas. DER AKTIONÄR mit Hintergründen, Erwartungen und aktuellen Einschätzungen.

