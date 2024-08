Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Dienstag im frühen Geschäft zu einer Stabilisierung an. Nach zwei tiefroten Tagen könnte durchaus eine technische Erholung erwartet werden, heisst es am Markt. Fast alle Blue Chips legen zu. Die Erholung wird allerdings durch nachgebende Schwergewichte etwas gebremst. Zuletzt hatten US-Rezessions- und Kriegssorgen an den internationalen Aktienmärkten für heftige Kurseinbussen gesorgt. Dabei hatte der Leitindex ...

