Paris (ots/PRNewswire) -- Ministerium für Wirtschaft, Finanzen und industrielle und digitale SouveränitätAuf Ersuchen von Olivia Grégoire, der französischen Ministerin für Wirtschaft, Tourismus und Verbrauch,und anlässlich der Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris hat die Generaldirektion für Wettbewerbspolitik, Verbraucherfragen und Betrugsbekämpfung (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, DGCCRF) ihre SignalConso-Plattform auf englischsprachige Verbraucher zugeschnitten und eine englische Übersetzung der Website und App bereitgestellt, die Touristen während ihres Aufenthalts in Frankreich nutzen können.Überhöhte Preise für Verkehrsmittel, Hotelzimmer, die nicht der Beschreibung entsprechen, betrügerische Dienstleistungsangebote und gefälschte Waren: Wie jeder Verbraucher müssen auch ausländische Besucher geschützt werden. Um ihnen während ihres Aufenthalts, insbesondere während der Olympischen und Paralympischen Sommerspiele, den bestmöglichen Schutz zu gewährleisten, hat die DGCCRF eine englische Version der SignalConso-Plattform eingeführt, die online und als mobile App verfügbar ist.Die fast 870.000 Meldungen, die seit 2020 bei SignalConso eingegangen sind, von denen nahezu 12 % tourismusorientierte Branchen (Reise, Unterhaltung, Cafés/Restaurants) betreffen, verdeutlichen, dass Verbraucher den Wert dieses kostenlosen, mobilen und benutzerfreundlichen Tools erkannt haben, und die Smartphone-App von SignalConso wurde bereits mehr als 160.000 Mal heruntergeladen. Die englische Version ermöglicht es internationalen Touristen, mit nur wenigen Klicks Verbraucherbeschwerden (z. B. fehlende Informationen, versteckte Dienstleistungen, defekte oder gefährliche Produkte/Dienstleistungen) zu melden und sich mit Händlern (physische und Online-Geschäfte, Unterhaltung, Transport, Cafés/Restaurants) in Verbindung zu setzen. Da außergerichtliche Einigungen bei Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und Händlern gefördert werden, können nicht französischsprachige Besucher mithilfe von SignalConso Lösungen für alle Verbraucherprobleme finden, die während ihres Aufenthalts auftreten können.Darüber hinaus wird die DGCCRF durch die Verbesserung der Zugänglichkeit von SignalConso für ausländische Besucher in der Lage sein, aufkommende Betrugsfälle, die sich gegen Touristen richten, schneller zu erkennen und Händler zu identifizieren, die häufig in tourismusorientierten Branchen gemeldet werden.Um die Sichtbarkeit dieses Dienstes während der Olympischen und Paralympischen Spiele für Besucher zu erhöhen, bat Olivia Grégoire das französische Ministerium für Wirtschaft und Finanzen und den Informationsdienst der Regierung, eine Plakatkampagne an Orten durchzuführen, die von Touristen frequentiert werden, wie Flughäfen, Bahnhöfe und Einkaufszentren.Schließlich ist ReponseConso auch ein öffentlicher Dienst, der Verbrauchern Informationen zur Verfügung stellen soll. Es werden alle Fragen zu Verbraucherthemen per Telefon (auf Französisch und Englisch) beantwortet. ReponseConso ist von Montag bis Freitag unter +33 809 540 550 (gebührenfreie Nummer) erreichbar.Nützliche Links:- SignalConso (https://signal.conso.gouv.fr/en) - Melden Sie ein Problem mit einem Händler- RéponseConso -Helpline für Verbraucher: +33 809 540 550• FAQs - Paris 2024: Verbraucherfragen