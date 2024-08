Bochum (ots) -Kanada bekommt einen neuen Nationalpark! Darauf haben sich Anfang Juli 2024 die kanadische Regierung und die First Nations der Provinz Prince Edward Island verständigt. Der Pituamkek National Park Reserve liegt an Nordwestküste von Prince Edward Island und soll seltene Dünenlandschaften, alte Primärwälder, besondere Geologie und das kulturelle Erbe der Mi'kmaq-Ureinwohner schützen, die seit über 4.000 Jahren in der Region leben. Der Park wird von der Regierung und den Ureinwohnern in einem vorbildlichen Kooperationsmodell gemeinsam verwaltet.Pituamkek bedeutet in der Mi'kmaq-Sprache "an der langen Sanddüne". Der Name ist Programm: Das Schutzgebiet umfasst eine 50 Kilometer lange Inselkette im Golf von Sankt-Lorenz an der Nordwestküste von Prince Edward Island (PEI), Kanadas kleinster Provinz. Der 48. Nationalpark des Ahornlands wird eine Fläche von rund 50 Quadratkilometern mit ihren ökologischen, geologischen und historischen Besonderheiten schützen. Die Dünenlandschaften zählen zu den ökologisch wertvollsten Ostkanadas und beheimaten gefährdete Arten wie Langohrfledermäuse und Regenpfeifer.Eine geologische Besonderheit des Parks ist der "Iron Rock", eine einzigartige 240 Millionen Jahre alte vulkanische Gesteinsformation. Bei archäologischen Ausgrabungen wurden zudem bis zu 4.000 Jahre alte Artefakte wie Muscheln oder Pfeilspitzen gefunden, die die Nutzung der Inseln durch die Mi'kmaq seit Urzeiten und damit und die kulturelle und historischen Bedeutung der Region für die Ureinwohner belegen.Zudem spielen die Inseln auch eine wichtige Rolle beim Küstenschutz: Bei extremen Wetterereignissen wie Stürmen oder Hurrikans dienen sie als natürliche Barrieren und schützen damit die Küstengemeinden.Kanadas Nationalparks decken zusammen über 340.000 Quadratkilometer des Landes ab, was mehr als drei Prozent der Fläche des zweitgrößten Landes der Erde entspricht. Zum Netzwerk von Parks Canada gehören auch zahlreiche Nationalparks, die zum Weltnaturerbe der UNESCO zählen.Informationen für die Redaktionen:Passendes Bildmaterial zu unserer PM findet sich hier (https://www.dropbox.com/scl/fo/xgna4two8vkk0bwm0rx7e/AFq9w0rrQ7nj4do-7iMbOGg?rlkey=xnlzjrkrr8x96axuuur9mos8e&st=2ezjzklb&dl=0).Weitere Informationen für Medien, viele Story Ideas, Storyteller und alle Pressemitteilungen und News gibt's unter: www.kanada-presse.deUnseren Media-Newsletter und Pressemitteilungen können Sie hier (http://bit.ly/CTC_Media_Newsletter_Anmeldung) abonnieren.Über Destination CanadaDestination Canada ist das offizielle kanadische Marketing-Unternehmen für den Tourismus. Wir möchten die Welt dazu inspirieren, die kulturelle Vielfältigkeit Kanadas zu entdecken. Gemeinsam mit unseren Partnern in der Tourismusbranche und den Regierungen der Territorien und Provinzen von Kanada bewerben und vermarkten wir Kanada in neun Ländern weltweit, führen Marktforschungen durch und fördern die Entwicklung der Branche und ihrer Produkte.www.canada.travel/corporatePressekontakt:Destination Canadaproudly [re]presented byThe Destination OfficeKIRSTEN BUNGARTDIRECTOR PR & MEDIALindener Str. 128, D-44879 Bochum, Germanykirsten@destination-office.deOriginal-Content von: Destination Canada, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162492/5838085