Frankfurt - Der Franken steht am Dienstag leicht unter Druck. Die hiesige Währung büsst damit einen Teil der Vortagesstärke aufgrund der Panik an den Finanzmärkten wieder ein. Das USD/CHF-Paar wird aktuell zu 0,8559 nach 0,8500 am Vorabend gehandelt. Und auch EUR/CHF geht mit 0,9351 nach 0,9311 leicht höher um. Am Markt ist von einer Gegenbewegung die Rede. In den vergangenen Tagen war der Franken aufgrund der unsicheren geopolitischen Lage, der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...