AIXTRONs Technologielösungen werden von Kunden auf der ganzen Welt eingesetzt, um fortschrittliche Bauelemente für elektronische und optoelektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-Halbleitermaterialien herzustellen. Im Rahmen der 2. German Select Conference mit 10 präsentierenden Unternehmen veranstaltet mwb research am 20.08.2024 um 13:30 Uhr einen Online-Roundtable mit Ralf Penner, Senior IR Manager der AIXTRON SE. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2024-08-20-13-30/AIXA-GR zur Verfügung gestellt.