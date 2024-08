Dresden - Jörg Urban, AfD-Landeschef in Sachsen, schließt eine Koalition mit dem BSW nach den Landtagswahlen nicht aus. "Ich schließe das heute nicht aus, weil das ist heute noch eine Wundertüte", erklärte Urban am Montag in der RTL/ntv-Sendung "Frühstart". Er wolle zunächst abwarten, mit welchen Personen und welchem Programm das BSW in Sachsen antritt.



"Also das Bündnis Sahra Wagenknecht ist tatsächlich sehr heterogen, was das Personal und die Aussagen angeht. Frau Mohamed Ali sagt, die Migration soll so weitergehen, die ist in Ordnung. Frau Sahra Wagenknecht sagt nein. Also da muss man erst mal abwarten, was da überhaupt an Personal und Programmatik zusammenkommt", so der sächsische AfD-Spitzenkandidat.