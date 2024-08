München (ots) -Europas größter Automobilclub wächst weiter: Jetzt konnte der ADAC e.V. die 22-Millionen-Marke knacken. Allein in den vergangenen fünf Jahren ist die Zahl der Mitglieder um eine Million Mitglieder gestiegen.ADAC Präsident Christian Reinicke beschreibt das Erfolgsrezept des Clubs: "Der ADAC e.V. stellt konsequent die Bedürfnisse der Mitglieder in den Mittelpunkt seiner Anstrengungen. Angebote und Leistungen werden kontinuierlich weiterentwickelt und an veränderte Bedarfe und Rahmenbedingungen angepasst. Die positive Mitgliederentwicklung bestätigt diesen Kurs", sagt Reinicke. Der ADAC Präsident weiter: "Wir sind dankbar für die gute Entwicklung und die Treue unserer Mitglieder und nehmen sie als Ansporn, auch in Zeiten der beschleunigten Veränderung sowie großer Herausforderungen für die Mobilität hilfreich an der Seite unserer Mitglieder zu stehen."1903 als Motorradvereinigung gegründet ist der ADAC vor dem Hintergrund eines veränderten Mobilitätsverhaltens seiner Mitglieder inzwischen ein Mobilitätsclub, der über hohe Kompetenzen auch jenseits des Pkw verfügt und etwa die Pannenhilfe auch für Radfahrer anbietet. Als anerkannte Verbraucherschutzorganisation engagiert sich der ADAC besonders auf den Gebieten Mobilität und Reise, Verbraucherschutz, Verkehrssicherheit sowie Verkehrserziehung. Hohe Bedeutung haben auch die Mitgliederinformation und -beratung - etwa in technischen, touristischen und juristischen Fragen.Mit aktiven Hilfeleistungen engagiert sich der ADAC heute auch in den Bereichen Gesundheit und Zuhause - unter anderem mit einem telemedizinischen Angebot und einem Schlüsselnotdienst. Die Aktivitäten im Bereich der Gesundheit ergeben sich folgerichtig aus dem Einsatz als Nothelfer durch die ADAC Luftrettung und den Ambulanz-Service. Mit den neuen Zuhause-Angeboten weitet der ADAC sein Betätigungsfeld aus, um Mitglieder stärker im Alltag unterstützen zu können. Aus Umfragen weiß der Club, dass sich Mitglieder in beiden Bereichen Unterstützung wünschen, und entwickelt die Leistungen kontinuierlich weiter.Die ADAC Mitgliedschaft ist aktuell nach drei Modellen differenziert - die Basis-, Plus- und Premium-Mitgliedschaft - um jeweils passgenaue Lösungen zu ermöglichen. Besonders nachgefragt ist in den vergangenen Monaten die Premiummitgliedschaft, die als jüngste Mitgliedschaft dennoch inzwischen mehr als 780.000 Menschen abgeschlossen haben. Die meisten Mitglieder sind mit insgesamt gut 15,7 Millionen Menschen Plus-Mitglieder, rund 5 Millionen Menschen verfügen über eine Basis-Mitgliedschaft.Das Durchschnittsalter der ADAC Mitglieder liegt aktuell bei 52 Jahren. Dabei sind ADAC Mitglieder besonders treu: Im Schnitt bleiben Mitglieder 21 Jahre beim ADAC.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/5838238