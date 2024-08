Die Aktienmärkte erlebten am gestrigen Montag ein veritables Debakel. Insofern ist Wiedergutmachung das große Thema im heutigen Dienstagshandel. Nach dem gestrigen Abverkauf starten die Aktienmärkte eine Gegenbewegung bzw. sie versuchen, eine nachhaltige Gegenbewegung auf die Beine zu stellen, denn so wirklich überzeugend verläuft die Sache im Dax bislang nicht.Der Index verliert nach einem furiosen Handelsstart an Boden. Ein Test der 17.000 ...

