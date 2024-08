Kursverluste und Kursgewinn halten sich beim Euro Stoxx 50 gegenwärtig in etwa die Waage. Der Index verliert 0,14 Prozent auf 4.565 Punkte. Die Investoren an den Börsen Europas sind zur Stunde weder pessimistisch noch optimistisch gestimmt. Der Euro Stoxx 50 notiert lediglich um 0,14 Prozent schlechter als zum Handelsschluss am Vortag.

