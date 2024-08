HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für 1&1 auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die Gewinnwarnung der Telekommunikationsgesellschaft am Tag eines weltweiten Ausverkaufs an den Aktienmärkten erkläre die deutlichen Kursverluste, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Verluste seien aber übertrieben. Die Aktie bewege sich bei der Bewertung nun deutlich unter dem Sektordurchschnitt./mf/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2024 / 05:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005545503