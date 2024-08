EQS-Ad-hoc: Formycon AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose

Formycon AG hebt Prognose für das Geschäftsjahr 2024 an



06.08.2024 / 12:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Formycon AG hebt Prognose für das Geschäftsjahr 2024 an

Planegg-Martinsried, Deutschland, 06. August 2024 - Die Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8/ WKN: A1EWVY) ("Gesellschaft") hat heute auf Basis der vorläufigen Halbjahreszahlen entschieden, die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 anzuheben. Betroffen sind die Kennzahlen bereinigtes EBITDA (adjusted EBITDA) [1] und Working Capital.

Im Geschäftsbericht 2023 ging die Gesellschaft noch von einem At Equity-Ergebnis in Höhe von insgesamt 10,0 Mio. € für das Geschäftsjahr 2024 aus. Aufgrund der erfreulichen Entwicklung in der weltweiten Vermarktung des Lucentis® [2] -Biosimilars FYB201 stieg das At Equity-Ergebnis der Gesellschaft an der gemeinschaftlich geführten Bioeq AG im ersten Halbjahr 2024 stärker an als erwartet. Das Beteiligungsergebnis summierte sich zum Stichtag 30. Juni 2024 auf insgesamt 14,8 Mio. €, was zu einem bereinigten EBITDA (adjusted EBITDA) in Höhe von -2,1 Mio. € führte. Für das gesamte Jahr 2024 geht die Gesellschaft demzufolge nunmehr von einem At Equity-Ergebnis in Höhe von ca. 20,0 Mio. € aus. Die Gesellschaft hebt die Prognose für das bereinigte EBITDA (adjusted EBITDA) daher von ursprünglich -15,0 Mio. € bis -5,0 Mio. € auf nun -5,0 Mio. € bis 5,0 Mio. € an.

Das Working Capital (Nettoumlaufvermögen inkl. Zahlungsmittel) belief sich auf Basis der vorläufigen Halbjahreszahlen zum Stichtag 30. Juni 2024 auf 63,0 Mio. €. Das bisher zügig und reibungslos verlaufende europäische Zulassungsverfahren für den Stelara® [3] Biosimilar-Kandidaten FYB202 hat früher als ursprünglich antizipiert zu einer positiven CHMP-Entscheidung geführt, wodurch mit einer früheren EU-Zulassung gerechnet werden kann. Die dafür umsatzseitig bereits abgegrenzte Erfolgszahlung wird nun schon für 2024 erwartet und die Prognose für das Working Capital vor diesem Hintergrund von ursprünglich 10,0 Mio. € bis 20,0 Mio. € auf nun 35,0 Mio. € bis 45,0 Mio. € angehoben.

Den Halbjahresbericht 2024 wird die Gesellschaft wie geplant am 13. August 2024 veröffentlichen.

Haftungsausschluss

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", oder "abzielen" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Vorhersagen, Meinungen oder Plänen, die naturgemäß erheblichen Risiken sowie Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die Änderungen unterworfen sind. Die Gesellschaft gibt keine Zusicherung ab und wird keine Zusicherung machen, dass eine vorausschauende Aussage erreicht wird oder sich als richtig erweisen wird. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage und Aussichten können sich erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen projizierten oder prognostizierten unterscheiden. Vorbehaltlich anwendbarer gesetzlicher Vorschriften beabsichtigen weder die Gesellschaft noch andere Personen, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Bekanntmachung zu aktualisieren, zu prüfen, zu überarbeiten oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, ob aufgrund der Tatsache, dass neue Informationen vorliegen, in der Zukunft neue Entwicklungen eintreten oder aus einem sonstigen Grund, noch übernehmen sie eine derartige Verpflichtung.

[1] Das bereinigte (adjusted) EBITDA ist definiert als EBITDA unter Hinzurechnung des At Equity-Ergebnisses aus der unter gemeinschaftlicher Führung stehenden Bioeq AG. Das bereinigte Konzern-EBITDA zielt darauf ab, die Gesamterträge aus dem Projekt FYB201, die aufgrund der bestehenden 50%-Beteiligung an der Bioeq AG partiell als At Equity-Ergebnisse unterhalb des EBITDA ausgewiesen werden, als reguläre operative Erträge darzustellen. Diese Anpassung ermöglicht es, die direkten finanziellen Beiträge von FYB201 zum Geschäftserfolg des Formycon-Konzerns deutlicher hervorzuheben und eine klarere Einsicht in die tatsächliche operative Performance des Unternehmens zu liefern.

[2] Lucentis® ist eine eingetragene Marke von Genentech Inc.

[3] Stelara® ist eine eingetragene Marke von Johnson & Johnson

