FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat L'Oreal nach der Bekanntgabe einer zehnprozentigen Beteiligung an der Galderma Group auf "Sell" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Analyst Tom Sykes verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie zudem darauf, dass der Kosmetikkonzern und die Schweizer Galderma vereinbart hätten, auf eine strategische wissenschaftliche Partnerschaft hinzuarbeiten, die die Expertise beider Unternehmen nutzen solle. Dem Management zufolge wird L'Oreal keinen Sitz im Vorstand anstreben, hob Sykes obendrein hervor./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige

Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 07:58 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120321