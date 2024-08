Wien (www.fondscheck.de) - In Zeiten der "Magnificent Seven" hielt sich das Interesse an Small Caps in engen Grenzen, so die Experten von "FONDS professionell".Im Juli 2024 seien die darauf spezialisierten Fonds erstmals seit Langem wieder positiv aufgefallen, wie das aktuelle FONDS professionell Fondsbarometer zeige. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...