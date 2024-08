Optimaler Start: Juggernaut meldet 100 % Trefferquote auf Bingo

Anzeige / Werbung

Die visuellen Analyse der Bohrkerne ergab beträchtliche Mächtigkeiten einer starken halbmassiven bis massiven Sulfidmineralisierung

Das aktuelle Sommerbohrprogramm auf dem VHMS-Projekt Bingo im Goldenen Dreieck von British Columbia hat für Juggernaut Exploration Ltd (JUGR. V; OTCQB: JUGRF; FSE: 4JE) optimal begonnen. Die ersten sechs Bohrlöcher (BI-24-8 bis BI-24-13), die vom ersten Bohrpad aus gebohrt wurden, haben alle oberflächennah die erhoffte VHMS-Zielmineralsierung auf Bingo getroffen. Die visuellen Analyse der Bohrkerne ergab bei allen Bohrungen beträchtliche Mächtigkeiten einer starken halbmassiven bis massiven Sulfidmineralisierung in Intervallen zwischen 11,66 Meter (Bohrloch BI-24-11), 6,82 Meter (BI-24-12), 5,65 Meter (BI-24-10), 5,38 Meter (BI-24-13), 5,00 Meter (BI-24-08) sowie 2,83 Meter (BI-24-09). Die Mineralisierung der Bingo Hauptzone kann an der Oberfläche über 600 Meter verfolgt werden und ist sowohl entlang des Streichens als auch zur Tiefe hin offen. Bis zum Abschluss des laufenden Bohrprogramms sind weitere 21 Bohrungen von sechs weiteren Bohrpads geplant. Insgesamt will Juggernaut auf der 600 mal 350 Meter großen Bingo Hauptzone in dieser Saison rund 3.000 Meter bohren. (siehe Abbildung 1)

Das bisher größte mineralisierte Intervall wurde in Bohrloch BI-24-11 durchteuft. Bei dieser Bohrung wurde ein Intervall mit 11,66 Meter stark verkieseltem Chlorit-Schiefer mit brekziösem halbmassiven Pyrrhotit (bis zu 20 %) und Chalkopyrit (bis zu 2 %) gemessen. Damit ist dieser Abschnitt 6,55 Meter breiter als der im Vorjahr in Bohrung BI-23-01 (2023) aufgezeichneter Abschnitt, der 12,09 gpt AuEq (7,57 gpt Au, 20,23 gpt Ag, 2,72 % Cu und 1624 ppm Co) auf 5,11 Metern mit der gleichen Art von Mineralisierung und Textur durchteufte. Die Laboranalysen der Bohrungen aus dem Jahr 2024 stehen noch aus.

Dan Stuart, President und CEO von Juggernaut Exploration, kommentierte: "Die Durchschneidung einer Sulfidmineralisierung in 100 % aller Bohrlöcher, die in dieser Saison bisher gebohrt wurden, mit einer Breite von bis zu 11,66 Metern ist eine großartige Nachricht für das Unternehmen und seine Aktionäre. Wenn wir die Bohrungen fortsetzen, um die Mineralisierung in der Tiefe zu erproben, sowie mit der Oberflächenkartierung und den Schürfungen fortfahren, werden wir ein besseres Verständnis des Systems erlangen, das hier im Spiel ist. Wir freuen uns darauf, im Laufe des Programms visuelle Ergebnisse zu veröffentlichen und werden die Untersuchungsergebnisse bekannt geben, sobald sie eingegangen, zusammengestellt und interpretiert sind."

Vor kurzem wurde bei einer magnetischen Luftvermessung eine neue Falte, die sich 1 Kilometer nördlich der Zone Bingo Main befindet und als Zone Double Down Hinge bezeichnet wird, identifiziert. Diese Falte weist dieselbe Ausrichtung und dieselben Merkmale auf wie die in der Zone Bingo Main beobachtete Falte. Eine Verwerfung trennt die beiden Falten, was möglicherweise darauf hindeutet, dass es sich bei den beiden Strukturen um ein und dieselbe Falte handelt, die verschoben wurde; in diesem Fall ist davon auszugehen, dass auch in der Zone Double Down Hinge eine Gold-Silber-Kupfer-Mineralisierung zu finden ist. Detaillierte Kartierungen und Schürfungen auf dem Grundstück werden sich darauf konzentrieren, die Beziehung zwischen der Double-Down-Hinge-Zone und der Bingo-Hauptzone zu identifizieren sowie die Einflüsse auf die Mineralisierung am Kontakt zwischen metamorphisierten Sedimenten und der Intrusion im Westen und den vulkanischen Einheiten im Osten zu verstehen.

Fazit: Das Bingo-Projekt von Juggernaut liegt im südlichen Teil des Goldenen Dreiecks inmitten einer Reihe von bekannten Lagerstätten, darunter Anyox, Surebet, Dolly Varden, Porter Idaho, Premier und andere. Insbesondere umfasst Bingo dieselben geologischen Einheiten wie die Entdeckung Surebet von Goliath Resource, die sich 15 km weiter westlich befindet. Die visuelle Auswertung der ersten Bohrkerne aus der laufenden Saison ist äußerst ermutigend - immerhin lieferte ein vergleichbarer Bohrkern aus der Bingo-Main Zone aus dem Jahr 2023 im Labor 12,09 gpt AuEq. Mit den Bohrungen in diesem Jahr könnte Juggernaut der Durchbruch gelingen. Aktionäre dürften sich auf einen "Surebet-Moment" à la Goliath Resources freuen.

