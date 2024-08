Tesla - Zeit zum Einstieg?

Die Aktie von Tesla bewegt sich seit Januar 2023 zwischen 139 USD und 298 USD. In den ersten vier Monaten des Jahres ging es mit der Aktie abwärts. Dabei tauchte das Papier bis auf 139 USD nach unten. In der zweiten Aprilhälfte startete eine Erholungsphase. In der ersten Aufwärtswelle stieg die Aktie in den Bereich von 192 USD. Mitte Juni stieg das Papier in einer zweiten Welle bis auf 265,55 USD nach oben. Seit Mitte Juli befindet sich die Tesla-Aktie erneut in einer Konsolidierungsphase. Gestern sank die Tesla-Aktie zeitweise unter 192,35 USD und damit unter die 23,6%-Retracementlinie. Solange diese Marke hält besteht die Chance auf eine technische Erholung bis 206,35 USD und im weiteren Verlauf bis 228,95 USD. Kippt die Aktie jedoch unter das gestrige Tief von 182,40 USD droht eine Fortsetzung des Abwärtstrends bis 139 USD und im weiteren Verlauf bis 103 USD.