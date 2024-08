Die Rheinmetall-Aktie fiel am Montagmorgen um bis zu neun Prozent, was auf Drohungen aus Russland aufgrund der militärischen Unterstützung für die Ukraine zurückzuführen ist. Trotz der geopolitischen Spannungen kündigte Rheinmetall eine Mehrheitsbeteiligung an der südafrikanischen Resonant Holdings an, um sein Anlagenbau-Portfolio zu erweitern. Langfristig bleibt der Ausblick positiv, obwohl der kurzfristige Trend derzeit negativ ...

