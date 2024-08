In den vergangenen Handelstagen kam es zu einem starken Kurssturz an den globalen Aktienmärkten, der am Montag seinen Höhepunkt fand. Neben den Rezessionssorgen in den USA drückten ebenfalls der Absturz der Technologie-Aktien sowie das Ende des Carry-Trades auf die Stimmung an den Märkten und löste weltweit eine selten gesehene Verkaufswelle aus. Der japanische Nikkei 225 ...

