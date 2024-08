Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das wichtigste Ereignis des Tages an den APAC-Märkten war die Entscheidung der RBA über die Zinssätze, so die Experten von XTB.Wie erwartet habe die Bank of Australia die Zinsen unverändert bei 4,35 % belassen. Die Bank habe ihren Kommentar zur anhaltenden Inflation wiederholt und hinzugefügt, dass alle Optionen im Rahmen des kausalen Mandats der Bank bei einer zukünftigen Ratssitzung auf dem Tisch lägen. ...

