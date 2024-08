Formycon erhöht die Prognose für das bereinigte EBITDA im Jahr 2024. "Aufgrund der erfreulichen Entwicklung in der weltweiten Vermarktung des Lucentis-Biosimilars FYB201 stieg das At Equity-Ergebnis der Gesellschaft an der gemeinschaftlich geführten Bioeq AG im ersten Halbjahr 2024 stärker an als erwartet", meldet der Biosimilar-Entwickler ...

