(neu: Bestätigung.)



WASHINGTON (dpa-AFX) - Kamala Harris hat den Gouverneur des Bundesstaats Minnesota, Tim Walz, als ihren Vizekandidaten für die US-Präsidentschaftswahl im November auserkoren. Das teilte die Demokratin über die Plattform X und bei Instagram mit. Zuvor hatten bereits etliche US-Medien unter Berufung auf nicht namentlich genannte Quellen über die Entscheidung berichtet.

"Was mich an Tim beeindruckt, ist seine tief sitzende Überzeugung, für Familien der Mittelschicht zu kämpfen", teilte Harris über Instagram mit. Sie ging tiefer auf Walz' familiären Hintergrund ein und pries dessen politische Erfolge an. "Wir werden ein großartiges Team sein", schrieb sie weiter. "Wir werden diese Wahl gewinnen." Bei X fügte Harris hinzu: "Lasst uns jetzt mit der Arbeit loslegen." Sie verband die Ankündigung mit einem Spendenaufruf an ihre Unterstützer.

Mit Walz will Harris offenbar auf eine Stärkung der Demokraten im Mittleren Westen setzen. Der 60-jährige Walz ist seit 2019 Gouverneur des Bundesstaats Minnesota und saß vorher viele Jahre als Abgeordneter im Repräsentantenhaus. Vor seiner politischen Laufbahn war er Lehrer. Der zweifache Vater hat kein starkes nationales Profil, ist aber bekannt für seine bodenständige und direkte Art, politische Botschaften zu transportieren./trö/DP/men