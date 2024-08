New York - Die US-Börsen haben nach dem jüngsten Kursrutsch einen Stabilisierungsversuch unternommen. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann am Dienstag in der ersten Handelsstunde 0,90 Prozent auf 39.051,53 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,12 Prozent auf 5.244,23 Punkte bergauf - er hatte zum Wochenbeginn den grössten Tagesverlust seit fast zwei Jahren erlitten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 0,92 Prozent ...

