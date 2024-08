EQS-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Evotec gibt Prognose Update bekannt



06.08.2024 / 21:07 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Navigieren durch ein herausforderndes H1 2024: Unbefriedigende Umsatzdynamik im Bereich Shared R&D; Just - Evotec Biologics mit mittlerem zweistelligem Umsatzwachstum gegenüber starkem vergleichbarem Vorjahreszeitraum

Bereinigtes EBITDA durch hohe Fixkostenbasis im Bereich Shared R&D und Aufbaukosten für J.POD Toulouse, Frankreich, beeinflusst

Weiter gestärkter Auftragsbestand bei Discovery ist Basis für eine moderate Wachstumsbeschleunigung im 2. Halbjahr 2024; Umwandlung von Aufträgen in Umsätze dauert länger als erwartet

Die Neuausrichtung auf nachhaltiges, profitables Wachstum nimmt Fahrt auf und wird weiter ausgebaut, um Evotec in einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld agiler zu machen

Hamburg, 06. August 2024:

Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809; NASDAQ: EVO) gab heute bekannt, dass es ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2024 angepasst hat. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Unternehmen einen Konzernumsatz1 in Höhe von 790 - 820 Mio. € (Wachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich gegenüber bisher niedrigem zweistelligem prozentualem Wachstum; 2023: 781,4 Mio. €); Es werden F&E-Aufwendungen von 50 - 60 Mio. € erwartet (niedrig zweistellige prozentuale Reduzierung gegenüber bisher mittlere einstellige bis niedrig zweistellige Reduzierung; 2023: 64,8 Mio. €); Das bereinigte EBITDA1 wird voraussichtlich 15 - 35 Mio. € erreichen (mittlere zweistellige prozentuale Reduzierung gegenüber zuvor mittlerem zweistelligem prozentualem Wachstum; 2023: 66,4 Mio. €). Das Segment Shared R&D sah sich im ersten Halbjahr mit dem erwarteten herausfordernden Umfeld konfrontiert und verzeichnete einen Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahr. Die Bruttomarge verbesserte sich im 2. Quartal gegenüber dem 1. Quartal leicht, aber das bereinigte EBITDA wurde durch eine immer noch hohe Fixkostenbasis beeinflusst. Der Umsatz von Just - Evotec Biologics wuchs im mittleren zweistelligen Bereich gegenüber einer starken vergleichbaren Basis, die auf die Unterzeichnung der Technologiepartnerschaft mit Sandoz im Mai 2023 zurückzuführen ist. Getrieben wurden die Kosten durch den Kapazitätsaufbau des J.PODs in Toulouse, Frankreich, der planmäßig verlief, um die Anforderungen im Zusammenhang mit der deutlichen Ausweitung der Kundenaufträge verschiedener Partner zu erfüllen. Hierzu leistet die Vertragsverlängerung und -erweiterung mit Sandoz Anfang Juli mit Abstand den größten Beitrag. Die Aufträge für Shared R&D im Discovery-Geschäft sind im ersten Halbjahr stark gestiegen. Aufgrund des langfristigen Charakters der kürzlich unterzeichneten Verträge wird jedoch erwartet, dass die Umwandlung in Umsätze im Jahr 2024 langsamer als ursprünglich erwartet erfolgen wird. Da Evotecs Kostenbasis so aufgestellt ist, dass sie von künftigem Wachstum profitieren kann, sind die kurzfristigen Auswirkungen auf das bereinigte EBITDA ausgeprägter als ursprünglich angenommen. Parallel dazu hat Evotec die Umsetzung von Maßnahmen zur Neuausrichtung ihrer operativen und unternehmerischen Prioritäten mit dem Fokus auf nachhaltiges, profitables Wachstum und die richtige Dimensionierung des Geschäfts vorangetrieben. Maßnahmen zur Anpassung der Größe und Standorte, der Kapazität und des Portfolios werden zu ersten positiven finanziellen Effekten führen, die sich ab dem dritten Quartal 2024 bemerkbar machen. Der annualisierte Effekt auf das bereinigte EBITDA wird weiterhin mit über 40 Mio. € erwartet, wovon Anteile noch in diesem Jahr erkennbar sein sollten. Zudem beschloss das Management von Evotec, weitere strategische Schritte zu evaluieren, um das Profil des Unternehmens weiter zu schärfen. Die Entwicklung eines neuen Mittelfristplans ist Anlass, den ursprünglich für den 10. Oktober geplanten Capital Markets Day zu verschieben. Einzelheiten werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben. Dr. Christian Wojczewski, Chief Executive Officer von Evotec, kommentierte: "Evotecs wichtigste Erfolgstreiber sind ihre differenzierten Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsplattformen sowie die Qualität und Expertise ihrer engagierten Mitarbeiter:innen. Wir stehen jedoch vor Herausforderungen, die dringend angegangen werden müssen. Ich bin überzeugt, dass die Neuausrichtung der Prioritäten mit einer verfeinerten Prognose der Ausgangspunkt ist, um das Vertrauen wiederherzustellen, den Fokus unserer Organisation zu schärfen und Evotec wieder auf den Weg zu besserer Performance und nachhaltigem Wachstum zu bringen. Wir werden unsere Strategie weiter evaluieren und verfeinern, die Komplexität reduzieren und neue Ansätze verfolgen, um unsere führende Position und unsere finanzielle Performance zu stärken." Evotec wird ihre detaillierten Ergebnisse für das erste Halbjahr 2024 am 14. August veröffentlichen.



1 Prognose einschließlich künftiger nicht zum Kerngeschäft gehörender Tätigkeiten

Über Evotec SE

Evotec ist ein Life-Science-Unternehmen mit einem einzigartigen Geschäftsmodell, das seine Mission erfüllt, hochwirksame Therapeutika zu erforschen, zu entwickeln und den Patienten zur Verfügung zu stellen. Die multimodale Plattform des Unternehmens umfasst eine einzigartige Kombination aus innovativen Technologien, Daten und Wissenschaft für die Entdeckung, Entwicklung und Produktion von First-in-Class- und Best-in-Class-Pharmaprodukten. Evotec bietet allen Top-20-Pharmaunternehmen und über 800 Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen sowie anderen Akteuren im Gesundheitswesen hochwertige Partnerschaften und Lösungen für die gemeinsame Entwicklung von Pipelines. Evotec unterhält strategische Aktivitäten in einem breiten Spektrum von derzeit unterversorgten Therapiebereichen, darunter z.B. Neurologie, Onkologie sowie Stoffwechsel- und Infektionskrankheiten. Innerhalb dieser Kompetenzbereiche strebt Evotec den Aufbau der weltweit führenden Co-Owned-Pipeline für innovative Therapeutika an und hat bis heute ein Portfolio von mehr als 200 proprietären und Co-Owned-Forschungs- und Entwicklungsprojekten von der frühen Entdeckung bis zur klinischen Entwicklung aufgebaut. Evotec ist weltweit mit mehr als 5.000 hochqualifizierten Mitarbeitern tätig. Die Standorte des Unternehmens in Europa und den USA bieten hochgradig synergetische Technologien und Dienstleistungen und agieren als komplementäre Exzellenzcluster. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.evotec.com und folgen Sie uns auf X/Twitter @Evotec und LinkedIn . Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über zukünftige Ereignisse, einschließlich des geplanten Angebots und der Notierung von Evotec-Wertpapieren. Wörter wie "antizipieren", "glauben", "könnten", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "könnten", "planen", "potenziell", "sollten", "anstreben", "würden" und Variationen solcher Wörter und ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Zu diesen Aussagen gehören Kommentare zu Evotecs Umsatzerwartungen, zum Konzern-EBITDA und zu nicht verpartnerten F&E-Aufwendungen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Informationen, die Evotec zur Verfügung stand, sowie auf den Erwartungen und Annahmen, die Evotec zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen als angemessen erachtete. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die naturgemäß erheblichen Unsicherheiten und Eventualitäten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Evotec liegen. Evotec lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung oder Zusage ab, Aktualisierungen oder Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu veröffentlichen, um eine Änderung der diesbezüglichen Erwartungen von Evotec oder eine Änderung von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen eine Aussage basiert, widerzuspiegeln. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Medien Gabriele Hansen,

SVP, Leiterin Globale Unternehmenskommunikation

, Gabriele.Hansen@evotec.com Hinnerk Rohwedder

Leiter Globale Unternehmenskommunikation

Hinnerk.Rohwedder@evotec.com Investor Relations Volker Braun

EVP Head of Global Investor Relations & ESG

Volker.Braun@evotec.com



06.08.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com