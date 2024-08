WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Außenminister Antony Blinken hat mit eindringlichen Worten vor einer Eskalation des Konflikts zwischen dem Iran und Israel gewarnt. Jeder in der Region sollte verstehen, "dass weitere Angriffe nur das Risiko gefährlicher Folgen erhöhen, die niemand vorhersagen und niemand vollständig kontrollieren kann", sagte Blinken bei einem gemeinsamen Auftritt vor der Presse mit seiner australischen Kollegin Penny Wong sowie den Verteidigungsministern beider Länder im US-Bundesstaat Maryland.

Angesichts drohender Vergeltungsschläge des Irans und seiner Verbündeten gegen Israel nach der Tötung des Hamas-Auslandschefs in Teheran ist die Sorge vor einer Eskalation in der Region groß. Die USA arbeiteten weiter intensiv an einer Deeskalation und stünden dazu in ständigem Kontakt mit Partnern in der Region und darüber hinaus, sagte Blinken.

"Ich glaube, dass eigentlich niemand eine Eskalation will, niemand will eine Ausweitung des Konflikts, aber es ist sehr wichtig, dass es dazu kommen könnte, selbst wenn es unbeabsichtigt ist", sagte Blinken. Zugleich bekräftigte er die "eiserne" Unterstützung Israels bei der Selbstverteidigung. Auch das US-Militär ergreife weiterhin Schritte, eine Eskalation durch den Iran und seine Verbündeten abzuwehren, sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin.

Austin wies auf den jüngsten Angriff auf einen Militärstützpunkt im Irak hin, bei dem mehrere US-Soldaten verwundet worden seien. "Täuschen Sie sich also nicht: Die Vereinigten Staaten werden keine Angriffe auf unser Personal in der Region dulden", betonte der US-Verteidigungsminister. Man habe die militärische Präsenz in der Region angepasst, um den Schutz der eigenen Streitkräfte zu stärken und für alle denkbaren Szenarien vorbereitet zu bleiben. Auch Austin betonte dabei zugleich die Unterstützung der USA für Israels Verteidigung./ln/DP/ngu