Neu im Studiengang Agrarwirtschaft an der Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Ravensburg ist seit Juni Prof. Dr. Inga Mohr. Ihre Schwerpunkte in der Lehre werden Agrar- und Lebensmittelmarketing sowie Agrartourismus sein. In dem noch neuen dualen Studiengang Agrarwirtschaft vertritt sie den Bereich Obstbau. Prof. Dr. Inga Mohr. (Foto © Duale Hochschule Baden-Württemberg...

Den vollständigen Artikel lesen ...