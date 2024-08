Die Ananaslieferungen aus Peru beliefen sich in dem zweiten Quartal (Q2) 2024 auf insgesamt 1.999 Tonnen für 5,2 Millionen USD, was einem Wachstum von 218 % in der Menge und 103 % im Wert entspricht. Der Durchschnittspreisbetrug 2,61 USD pro Kilogramm, 36 % weniger als in dem gleichen Zeitraum des Vorjahres, berichtet Agraria.pe. Bildquelle:Pixabay Darüber hinaus wurden die sechs in...

