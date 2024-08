The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2024

ISIN Name

DE000NLB03U5 NORDLB FESTZINSANL.04/19

USG6382GVB50 NATWEST MKTS 21/24FLR MTN

USG6382GVA77 NATWEST MKTS 21/24 MTN

USU09513JD26 BMW US CAP 21/24 REGS

DE000A12T0F3 BERLIN, LAND LSA14/24A441

US900123CV04 TUERKEI 19/24

US904764BN68 UNILEVER CAP 21/24

XS2215175634 SEAZEN GROUP 20/24

XS2213954766 PWRLREAL EST 20/24