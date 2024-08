Zürich - Die Preise für Einfamilienhäuser in der Schweiz sind im Juli etwas günstiger geworden, ebenso die Angebotsmieten. Eigentumswohnungen hingegen haben sich weiter verteuert. Die in Inseraten publizierten Preise für Einfamilienhäuser haben nach dem Anstieg vom Juni im Juli wieder nachgegeben. Die Preisreduktion gegenüber dem Vormonat liegt bei 1,1 Prozent, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten «Swiss Real Estate Offer Index» von Immoscout24 ...

