DJ Novo Nordisk hebt Umsatzprognose dank Wegovy an

Von Dominic Chopping

KOPENHAGEN (Dow Jones)--Novo Nordisk hat die Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben, nachdem die Einnahmen aus seinem Blockbuster-Medikament Wegovy zur Gewichtsreduzierung im zweiten Quartal stark gestiegen sind.

Der dänische Pharmakonzern teilte am Mittwoch mit, dass der Konzernumsatz in diesem Jahr nun voraussichtlich um 22 bis 28 Prozent steigen wird. Sowohl Wegovy als auch das Diabetes-Medikament Ozempic seien zunehmend beliebter. Zuvor hatte das Unternehmen erwartet, dass der Umsatz in diesem Jahr um 19 bis 27 Prozent steigen wird.

Die Prognosespanne für das operative Ergebnis des Unternehmens wurde allerdings leicht gesenkt, da eine kürzlich angekündigte Wertminderung in Höhe von 5,7 Milliarden dänischen Kronen aufgrund einer erfolglosen Arzneimittelstudie die Profitabilität belastet. Der operative Gewinn dürfte dieses Jahr um 20 bis 28 Prozent in lokalen Währungen wachsen. Bisher wurde ein Plus von 22 bis bestenfalls 30 Prozent in Aussicht gestellt.

Im abgelaufenen zweiten Quartal kletterte der Umsatz den weiteren Angaben zufolge um ein Viertel auf 68,06 Milliarden Kronen. Der operative Gewinn stieg um 9 Prozent auf 25,9 Milliarden Kronen. Unter dem Strich stieg das Ergebnis um 3 Prozent auf 20,05 Milliarden Kronen.

August 07, 2024 02:16 ET (06:16 GMT)

