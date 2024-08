ZAANDAM (dpa-AFX) - Der Supermarktbetreiber Ahold Delhaize hat im zweiten Quartal dank besserer Geschäfte in Europa leicht zugelegt. Die Erlöse zwischen April und Ende Juni stiegen im Jahresvergleich um 1,2 Prozent auf 22,35 Milliarden Euro - trotz des Verkaufsendes für Tabak in den Niederlanden, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Das war mehr als Analysten erwartet hatten. Die um Sondereffekte operative Gewinnmarge legte leicht auf 4,2 Prozent zu.

Absolut entspricht dies einem bereinigten operativen Ergebnis von 933 Millionen Euro, 3,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Analysten hatte hier mit deutlich weniger gerechnet. Für 2024 peilte Konzernchef Frans Muller weiter eine Marge von mindestens 4 Prozent an.

Der Gewinn unterm Strich des zweiten Quartals stieg um knapp 7 Prozent auf 499 Millionen Euro./mne/ngu/mis