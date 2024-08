Die Aktien-Anleger in Deutschland dürften am Mittwoch wieder etwas Mut fassen.Eine Stunde vor dem Börsenstart auf Xetra signalisierte der X-Dax als Indikator für den Leitindex DAX einen Aufschlag von 0,74 Prozent auf 17.482 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeichnet sich ebenfalls ein freundlicher Start ab mit plus 0,85 Prozent.Bereits am Vortag war die erste Panik vom Wochenanfang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...